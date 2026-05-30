お笑いタレントの有吉弘行（51）が29日、自身のインスタグラムを更新。芸能界の大物からの贈り物を公開した。「一生懸命頑張った甲斐があったよ」とつづり、1枚の写真を投稿した。写真は「有吉さま。お前だけがたよりってのも情けない。」「高田文夫」と書かれた紙袋で「#ビバリー昼ズ」と添えられている。この投稿に、フォロワーからは「またビバリー昼ズに出られるのを楽しみにしています」「良かったですね」「素敵なメ