日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。さまざまな“おうちごはん”を披露した。【写真】「餃子の焼き加減はお見事です」郡司アナが披露した中華・洋食など種類さまざまな「#おうちごはん」郡司アナは、「酢鶏」「あまりもので中華丼」「オムハヤシ」「餃子」「春キャベツカレー」「ごほうポタージュ」（※原文ママ）とそれぞれ写真付きでメニューを紹介。「#夜ごはん #日常の記録 #おう