タレントの浜田翔子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行う予定であることを明かした。4月に第4子を出産した浜田。「結婚式まであと少しなのですが、、、まだ産後って感じの体型のままなので、、不安。。」と吐露。「1人目の時はスルスル落ちてたけど、、どんどん落ちないのも体力もないのも実感してます」とつづった。「子ども達寝たあとに湯船に少し浸かったりおうちでできる二の腕背中トレーニングで