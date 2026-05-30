タレントの照英（52）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛娘の運動会であったことを報告し、妻手作りの豪華な“運動会弁当”を披露した。【写真】「工夫されてる盛り合わせですね」二段重にそうめん＆おかずぎっしりの“運動会弁当”を披露した照英照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です。妻が早朝より作ってくれた『愛情たっぷり手作り弁当』を持参し、愛娘には運動会を楽しんでもらいましょう！#運動会