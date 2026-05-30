アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり「最終判断を下す」としていましたが、その後、締結に関する判断を先送りしたと報じられました。ニューヨーク・タイムズは29日、アメリカとイランの停戦を60日間延長して核兵器開発問題を話し合うための覚書について、トランプ大統領が締結するかどうかの判断を先送りしたと報じました。政府高官の話として伝えたもので、ホワイトハウスでこの日、およそ2