■【変わってしまった友人】のあらすじ中学高校で同級生だった4人の女性。旅行の計画中、一人が否定的な言葉を重ねることをきっかけに、彼女たちの空気が変わっていく。それぞれが家庭や将来への不安を抱える中、すれ違いは積み重なりー…やがて友情は崩れてしまう。自分の誤りに気付き、謝罪のメッセージを送るのだが、時はすでに遅く…。縁を切った友人から届いたメッセージずっと仲良く付き合ってきた4人。結婚して子どもができ