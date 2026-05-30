小泉防衛大臣はオーストラリア、ニュージーランドの国防大臣と初めて3か国で会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の輸出などをめぐり意見を交わしました。小泉防衛大臣「オーストラリアともがみ型（護衛艦）の協力、ニュージーランド側からも、もがみに関心が寄せられている中、このように早期に三者で協議ができる、議論ができることを大変嬉しく思います」国際会議に出席するためシンガポールを訪問している小泉防衛大臣は30日、オ