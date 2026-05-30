トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月29日から6月4日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。その中から、初夏に活躍する1000円台の半袖トップスを3つ紹介します。「カジュアルでも通勤でも重宝」ドライワイドT（5分袖）なめらかな表面と、さらっとした肌触りが特徴のTシャツです。ウエストと腰周りがすっきり見えるよう、サイドスリットが入っています。接触冷感機能付