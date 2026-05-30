2026年も「かき氷」の季節がやってきました。2026年5月27日現在、ファミリーレストランやカフェといった5つのチェーン店で楽しめるかき氷を特集します。「ありえないデカさ」ガストガストの「純氷かき氷」は、雑味のない純氷を使用し、まるで雪のようなくちどけに仕上げたふわふわなかき氷です。定番の「練乳いちご」「ブルークリームソーダ」（各549円）に加え、5月21日から新フレーバーとして「カフェモカ」「抹茶黒蜜」（各879