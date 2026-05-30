なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。5月30日（土）は、「初番組イベント舞台裏完全密着」を放送。放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、4月25日（土）に放送された「休みになったらどこへ行く？」第4弾、道枝駿佑編の“超貴重未公開シーン”が配信される。◆道枝駿佑の“未公開シーン”を独