ニューヨーク・ニックスは、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンスを12勝2敗で制し、「NBAファイナル2026」進出を決めた。 しかも、このチームはアトランタ・ホークスとのファーストラウンド第4戦から無傷の11連勝をマーク。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとのカンファレンス・セミファイナル、クリーブランド・キャバリアーズ