24歳の男性が死亡 昨夜（29日）、香川県三豊市の県道で車2台が正面衝突する事故があり、男性1人が死亡しました。 【写真をみる】大破した軽乗用車と乗用車事故現場 軽乗用車の男性が意識不明で搬送 きのう午後9時10分ごろ三豊市高瀬町上麻の県道で乗用車と軽乗用車が正面衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた近くに住む、会社員の大平凱さん（24）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、午前0時前外傷性くも膜