食事の介護を行ううえで、避けては通れないのが誤嚥です。食べ物を飲み込む力が低下し、食事中にむせてしまったり咳き込んでしまったりということがしばしば起こります。 誤嚥によるむせや咳き込みを繰り返すと食事に消極的になり、QOLの低下につながることもあるため、誤嚥を予防することは介護の大きなテーマです。 この記事では誤嚥はどのように起こるのか、介護で誤嚥を予防するために日常でどのような点に気をつけ