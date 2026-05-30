韓国で自分との連絡を避ける恋人を監禁・暴行し、子どもに宛てたメッセージを書くよう強要した60代の男に実刑判決が下された。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国“鬼畜男”の身元情報5月29日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・刑事7単独は60代の男に対し、特殊強要などの疑いの事件の判決公判で懲役1年10カ月を言い渡した。写真はイメージであり本文とは関係ありません（写真＝サーチコリアニュース編集部）