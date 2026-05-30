北中米ワールドカップで連覇を狙うアルゼンチン代表のメンバーが、現地５月28日に発表された。６大会連続出場となる大黒柱のリオネル・メッシをはじめ、ラウタロ・マルティネス、フリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マカリステルらが順当に選ばれたなか、レアル・マドリーのFWフランコ・マスタントゥオーノは落選となった。昨夏にスペインの白い巨人に移籍した18歳は、シーズン序盤こそポテンシャル