アイドルグループ「きゅるりんってしてみて(略称：きゅるして)」【画像】「きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム」「女の子の“カワイイ・リアリズム”の追求」をコンセプトに活動し、令和の“なりたい顔”代表アイドルとして、多くの同性ファンから支持されている「きゅるりんってしてみて(略称：きゅるして)」。結成5周年を迎える2026年は、全国ツアーをはじめとして精力的な活動を展開。ます