常連のクレーマー・田中さん。【漫画】本編を読む駅員経験を持つザバックLINK_TAB(https://twitter.com/theback_blog)[/LINK_TAB]さんは、駅員の日常や接客現場を題材にした漫画をSNSやブログで発信している。動物キャラクターを通じて描かれる作品は、現場ならではのエピソードが満載だ。今回は連載作品「100日後にやめる契約駅員さん」第42話を紹介するとともに、実際のクレーム対応について話を聞いた。■「盲導鳥」への思わぬ