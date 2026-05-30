県被団協の定期総会が開かれ、新たな理事長に原爆資料館元館長の原田浩さんが就任する見通しとなりました。30日午前10時半ごろから始まった広島県被団協の定期総会には箕牧智之理事長ら役員が出席しました。■箕牧智之理事長「ことしは私たちの団体結成70年という節目の年であります」この中で理事長の交代が議案に上げられる予定で、後任には原爆資料館元館長の原田浩さんが就任する見通しとなりました。新たな理事長に就任