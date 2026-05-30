デニーズで2022年の発売以来、毎年大好評のマスクメロンシリーズが2026年5月20日から登場。期間限定で展開するデザートには、1本の木に1つの実だけを残して大切に育てたこだわりのマスクメロンが使用されており、気品高い香りと甘味が楽しめる。7月上旬までの販売予定だ。【画像】「マスクメロンのザ・サンデー」(2178円)デニーズに国産マスクメロンデザートが登場■高級感のあるマスクメロンのデザートが全6品デニーズでは、マス