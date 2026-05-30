台風6号はフィリピンの東の海上を北上していて週明け県内に接近する予想です。台風6号は、フィリピンの東にあって、北西へ進んでいます。中心気圧は992ヘクトパスカル中心付近の最大瞬間風速は35メートルです。台風は発達しながら北上し強い勢力まで発達する見込みです。1日から3日にかけて暴風域を伴いながら県内に接近する予想となっています。県内は大荒れや大シケとなるおそれがあり台風の進路によっては警報級の大雨や