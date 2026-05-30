台湾メディアのETtodayは26日、日本を訪れた台湾人女性が現地の女性に写真を撮ってもらったところ大失敗したと伝えた。記事は、「旅行先では通行人に写真撮影を頼む人も少なくない」とした上で、SNS・Threads（スレッズ）の投稿を紹介した。投稿者の女性によると、道後温泉を訪れた際に近くにいた日本人女性に声を掛け、写真撮影を頼んだ。ところが、撮ってもらった2枚の写真の構図はいずれも大きく傾いていた。女性は実際に写真を