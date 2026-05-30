バンダイナムコエンターテインメントは、ゲームキャラクター「パックマン」とギターブランド「Fender（フェンダー）」コラボレーションモデルのギター「Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster」の数量限定での受注受付を、2026年5月15日〜6月15日までフェンダー公式サイトで行っている。発送は9月15日の予定。演奏性にもこだわった設計ボディ表面には、パックマンが迷路の中でゴーストの「ブリンキー」「ピンキー」「イン