■『なにわ男子の逆転男子』TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツ未公開シーンが解禁7人組グループ・なにわ男子出演するテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）30日の地上波放送では、『初番組イベント舞台裏完全密着』をオンエア。さらに放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、4月25日に放送された【休みになったらどこへ行く？】第４弾、道枝駿佑編の「超貴重未公開