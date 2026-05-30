俳優の黒木華が、自身初の著書『はるの献立日記』（飛鳥新社）を7月10日に発売する。芸能界きっての“料理好き”としても知られる黒木の、1年間365日朝昼晩「今日作ったもの、食べたもの」をつづった前代未聞の1冊となっている。【写真多数】美味しそう…！黒木華「1年分の食事日記」同書には、黒木が日々自宅で作った料理はもちろん、食卓にならんだもの、仕事現場で食べたお弁当、差し入れやオフの日に街中で食べたものなど