あべのハルカス近鉄本店では5月27日、大阪の百貨店では最も早く店頭でのお中元受け付けをスタートしました。 定番の冷たい飲み物や肉製品のほかに「地方創生プロジェクト」を掲げ、鹿児島のさつま揚げや島根の出雲そばといった全国各地のご当地グルメなど約1450点を揃えています。 清水麻椰アナウンサーの地元・神戸のご当地グルメは、神戸牛を使ったローストビーフ。 （清水アナ）「やわらか