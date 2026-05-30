姫路セントラルパークでは、4月30日に生まれたアメリカビーバーの双子の赤ちゃんのお披露目会が開かれ、来園者の前で体重測定も行われました。 生まれたときの体重はわずか400gほどでしたが約1.3kgに成長していました。 「たわしみたいでふわふわで小さくて本当にかわいくて衝撃でした」 母親の後をついて回る2匹の姿に来場者はメロメロでした。 一方、和歌山のアドベンチャーワール