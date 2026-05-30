コスプレイヤーの伊織もえが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』の表紙を飾った。【写真】美バストも！“レトロおしゃれ”コーデに挑戦した伊織もえ伊織がこれまでに飾った雑誌の表紙は、150冊超。今回はサイケなバーなどを舞台に、60sを感じるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦した。一輪の大きな花をバックに、レオタードスイムで佇むオシャンティーかつイケイケカッ