29日午後、長野県大町市で農作業中に山菜採りに向かった58歳の女性が行方不明となり、30日朝から捜索が行われています。一緒だったとみられる飼い犬も戻っていないということです。行方不明になっているのは、大町市の長澤めぐみさんです。警察によりますと、長澤さんは29日、夫と2人で農作業をしていましたが、午後3時ごろに「山菜を採りに行く」といって畑を離れたということです。1時間近くたっても長澤さんが戻ってこないため