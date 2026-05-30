宮城県石巻市で昨年６月、害虫駆除のため町内会がペットボトルに小分けして配布した殺虫剤を、市内で一人暮らしをする高齢男性が飲んで死亡する事故が起きていたことが、市への取材で分かった。殺虫剤は市が町内会に配布したもので、翌月には同様に幼児が誤飲し、一時入院する事故も起きていた。殺虫剤の小分けは安全上問題があるため医薬品医療機器法で禁じられており、市は配布時、町内会側に注意を促していた。市によると