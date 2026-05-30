俳優の三宅亮輔（30）とツインズユニット「AMIAYA」のAYA（37）が30日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。三宅とAYAはそれぞれウェディングフォトと直筆の文書を公開。三宅は達筆な字で「葵薫る爽やかな季節となりました。皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と書き出し、「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさんと結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と発表した