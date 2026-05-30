ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間29日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で2試合連発の10号本塁打を放った。5年連続2桁勝利を収めているフィリーズのエース右腕ウィーラーに対し、初回の第1打席はカウント1-2から外角低めに沈むカーブで空振り三振。ドジャースは初回にフレディ・フリーマンの8号先制ソロ、2回裏にはマックス・マンシーの13号ソロが飛び出し、序盤から2点