今回紹介するのは、Instagramに投稿された茶トラ猫ちゃんの何気ない日常の様子。投稿には作業机の上をゆっくり歩き回る猫ちゃんの姿が。パソコンやマウスが並ぶ机の上で、そばにいる飼い主さんのことを気にしているような、気にしていないような…。猫と暮らす人なら思わず頬がゆるんでしまう光景が映っていました。投稿は1.7万再生され、たくさんの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：作業中、机の上に『茶トラ猫』がやっ