ついいつも同じボブヘアをオーダーしてしまう。そんな大人女性は、この機会に鮮度UPを図ってみて！ レイヤーカットやハイライトなど少しの工夫を取り入れるだけで、印象をガラっと変えられるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれた雰囲気を纏える「こなれボブ」を紹介します。 ニュアンスウェーブのミニボブ ふんわりとしたクセを活かしたようなニュアンスウェーブ