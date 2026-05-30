SNSで310万回以上表示され4.4万「いいね」を獲得しているのは、猫ちゃんが撮らせてくれた奇跡の1枚。SNS民たちはすぐさま反応し、「優秀なゴールキーパーじゃん」「野球の審判候補ニャン」「相撲の行司さんみたい」「おひけぇなすって」と、猫ちゃんの体勢がさまざまなポーズに見えるとコメントを送り合っています。 【写真：『おもちゃで遊ぶ三毛猫』を撮影したら…まるで土俵入りのような『奇跡の瞬