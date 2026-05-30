猫の「健康を害する」やってはいけないNG行為6選 1.人間の食べ物を与える 私たちが食べているお惣菜やお菓子などは、猫にとっては非常に塩分や糖分が強すぎます。たとえ一切れであっても、体の小さな猫にとっては一生に関わるダメージになることも。 特にタマネギやチョコのように、猫が食べると命を落とす危険な食材も身近に溢れています。「欲しがるから少しくらいなら」という甘い考えが、心臓や腎臓に