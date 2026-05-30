これは、知人のA子さんに聞いたお話です。3人目の出産から半年、一家を襲ったのは恐怖のインフルエンザでした。次々と倒れる子どもたちを前に、自分の受診を後回しにして看病に明け暮れたA子さん。限界を迎えた彼女の結末とは！？ 恐怖のインフルエンザ連鎖！ 終わらない看病地獄 3人目の出産から半年が過ぎたころ、A子の家に恐怖のインフルエンザが襲来しました。まず乳児の次女が発熱し、続いてA子、長男と次々にダウンし