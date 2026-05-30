秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW―WAの山本佳志、塩田将己がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースのインタビューに応じた。2023年6月に開催された「夢を諦めるな！オーディション」の合格者から誕生。2023年7月25日に結成し、2024年9月4日に発売されたシングル「君の王子様」にメジャーデビューした。同じオーディションから結成されたMATSURIと一緒