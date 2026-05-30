パティシエが一つひとつ丁寧に手作りするフルーツタルトが自慢の「DISHES and TART SAN」から、毎年大人気の父の日限定ケーキが、今年も登場します！ 予約の開始は6月1日（月）～なので、お見逃しなく。 コーヒーとラムを効かせた、大人の贅沢タルト 2026年の父の日限定ケーキは、お酒やコーヒーが好きなお父さんにぴったりの贈り物です！ ●コーヒーと