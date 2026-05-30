スイス1部ルツェルンMF安部大晴の退団決定スイス1部ルツェルンはV・ファーレン長崎から期限付き移籍していたMF安部大晴について、買取オプションを行使しないと発表した。21歳の安部は昨年7月に、1年間の期限付き移籍でルツェルンへ移籍。初の欧州挑戦でリーグ戦38試合中の34試合に出場。欠場は出場停止による3試合と体調不良の1試合のみで、内先発32試合と主力選手と呼ぶにふさわしい活躍を見せた。しかし、クラブ公式Xは買