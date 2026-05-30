新庄市の県営アパートで29日夜、階段の踊り場で傘や雪かき用シャベルが焼ける不審火がありました。消防によりますと29日午後9時35分ごろ、新庄市金沢の県営三吉町アパートで「階段から火が上がっている」と近くの住民から119番通報がありました。火は、住民がバケツで水をかけて消し止めましたが、この火事で、アパートに住む69歳の女性が体調不良を訴え病院に搬送されました。焼けたのは3階の階段踊り場に置か