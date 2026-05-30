◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、美浦トレセン皐月賞２着から世代頂点を狙うリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、午前４時半の開場直後の坂路を４ハロン６３秒９―１４秒９。ゆったりと駆け上がったが、その見た目以上に時計は出ている印象を受けた。手塚久調教師は「無事に終わって何より。雰囲気はとてもいいです。やれる