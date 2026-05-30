◇MLB ホワイトソックス 4x-3 タイガース(日本時間30日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が「2番・ファースト」で先発出場も、ケガで途中交代となりました。3回裏の第2打席、1アウト1塁の場面。セカンドゴロを打った村上選手は自らはセーフとなりダブルプレーを回避しましたが、1塁へ駆け込んだ影響で負傷。代走が送られベンチに下がりました。球団公式SNSによれば症状は「右ハムストリングの張り」で、精密検