東京・江戸川区で、強盗に入る目的で軍手を持って集まったとして、男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、田中航輝容疑者と19歳の少年は28日、江戸川区東小岩の路上で、強盗に入る目的で車内に軍手を持って集まった疑いがもたれています。「不審な車両がとまっている」との110番通報があり、駆けつけた警察官が職務質問をしたところ、「金を奪うために軍手を用意してここにきました」などと話したため、逮捕したということで