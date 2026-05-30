ドラマ「スクール☆ウォーズ」で主人公のモデルとなった、ラグビー元日本代表・山口良治さんの訃報を受けて、同作の主演俳優・山下真司が追悼コメントを発表した。「泣き虫先生」こと山口さんをモデルにした滝沢賢治を演じた山下は、「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね」と回想。「あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事はありませんでした」と悼んで感謝