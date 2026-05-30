80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。同作の主題歌「ヒーロー」を担当した歌手の麻倉未稀は自身のSNSを更新し、「山口先生の訃報のニュースに、なんとも言えない悲しみにおります。何度かご夫妻にお会いしており、随分とご無沙汰していますので、アルバムがリリースされたらお持ちし