「ホワイトソックス４−３タイガース」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が三回の第２打席で二ゴロを放って一塁へ駆け込んだ際、右太もも裏を痛めて途中交代。球団は「右太もも裏の張り」と発表し、精密検査を受けていることを伝えたが、ＭＬＢ公式のスコット・マーキン記者は「ベナブル監督は村上が数週間欠場するかもしれないと語った」と自身のＸで伝えた。場面は三回１死一塁。二ゴロを放って一塁へ駆