俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が28日、Instagramを更新。“思い出”の写真を複数枚公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】10kg減を報告した本田望結＆近影（複数カット）これまでにスケートリンクで優雅にポーズを決める動画や、何げない散歩中の姿などをInstagramに投稿している本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日には、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くな