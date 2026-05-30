◇ナ・リーグドジャース−フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・ウィーラーに直球で追い込まれると、最後は1ボール2ストライクからの5球目、外角に沈むカーブで空振り三振に打ち取られた。それでも2死から3番・フリーマンが2戦連発となる先制ソ