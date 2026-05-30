【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ1／5月29日）【映像】鹿遭遇で慌てて退散！まさかの珍事（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第7戦ラリー・ジャパンが愛知県と岐阜県を舞台に開催されているが、29日の競技初日、トヨタのオリバー・ソルベルグがタイムアタック中に思わぬ珍客の登場に驚かされるアクシデントが発生し、その様子が一夜明けた30日の中継でも話題となった。愛知県内で開幕したラリー・ジャ