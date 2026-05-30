昔は狩猟犬として活躍していたわんちゃん。引退して新しい家族と暮らしていたわんちゃんに、新たな出会いが訪れた時の光景が63万再生を超える反響を呼んでいます。 新しく家族となった赤ちゃんとわんちゃんの日々の光景には、「なんて健気な子」「こうやって絆が結ばれてくんだなと思うと泣けてきた」とたくさんのコメントが寄せられることに。ふたりの絆が感動を呼んでいます。 【動画：初めて赤ちゃんに近づいた『元猟犬